Тренер команды Матча всех звезд: Это была худшая баскетбольная игра

Можно с уверенностью заявить, что Майклу Мэлоуну не понравилось то, что он увидел на площадке.

Главный тренер Денвера Майкл Мэлоун резко высказался по поводу Матча всех звезд НБА 2023 года.

Мэлоун был тренером команды ЛеБрона Джеймса, которая проиграла команде Янниса Адетокумбо со счетом 175:184. После игры он назвал главное событие звездного уик-энда худшим баскетбольным матчем из когда-либо сыгранных.

"Для меня большая честь быть здесь, и это честь быть частью отличного уик-энда с отличными игроками, но это худший баскетбольный матч, когда-либо сыгранный", — цитирует Мэлоуна BasketNews.

"Я не знаю, сможете ли вы это исправить. Я отдаю должное Джоэлу Эмбииду и Кайри Ирвингу, эти два парня вышли играть. Они старались защищаться. Никто не травмировался, они устроили шоу для фанатов. Но не буду врать, это была тяжелая игра".

Michael Malone criticized the 2023 NBA All-Star Game and even called it the worst game ever played 👀



Thoughts? 🤔



🎥 @VicLombardi pic.twitter.com/wLOP3fDozo — BasketNews (@BasketNews_com) February 20, 2023

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По сути, матч команд ЛеБрона и Янниса получился матчем без самих ЛеБрона и Янниса: Адетокумбо сыграл всего 20 секунда, а Джеймс не выходил на площадку во второй половине встречи.