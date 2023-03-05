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Баскетбол

НБА: Филадельфия одолела Милуоки, Сакраменто Леня уступил Миннесоте

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
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Филадельфия обыграла Милуоки / Getty Images
Филадельфия обыграла Милуоки / Getty Images

В субботу, 4 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Вашингтон – Торонто 109:116 OT (30:26, 23:27, 26:33, 26:19, 4:11)

Вашингтон: Порзингис (22 + 11 подборов), Бил (21 + 10 передач + 5 потерь), Райт (18 + 7 передач + 6 перехватов), Кузма (16 + 5 потерь), Гэффорд (9) – старт; Кисперт (12), Гудвин (7), Гилл (4), Авдия (0), Нанн (0).

Торонто: Ванвлит (25 + 10 передач), Сиакам (15 + 7 передач), Пелтль (14), Барнс (12 + 6 передач), Ануноби (6) – старт; Трент (26), Буше (9), Ачиува (4), Бартон (3), Янг (2).

Кливленд – Детройт 114:90 (24:21, 30:24, 42:22, 18:23)

Кливленд: Гарлэнд (21 + 7 передач), Митчелл (20), Э. Мобли (16 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Аллен (15), Окоро (5) – старт; Леверт (11), Стивенс (8), Грин (6), Осман (5), Рубио (5), Меррилл (2), Уэйд (0), Нето (0).

Детройт: Бэгли (20 + 13 подборов), Айви (10 + 5 потерь), Ливерс (7), Хэйс (5), Уайзмен (3 + 9 подборов) – старт; Диалло (14 + 7 подборов), Хэмптон (11), Джозеф (9), Оморуйи (4), Бейхайм (3), Роден (2), Макгрудер (2).

Майами – Атланта 117:109 (29:26, 37:23, 21:26, 30:34)

Майами: Адебайо (30 + 11 подборов), Хирро (20), Батлер (15 + 11 подборов + 7 передач), Винсент (9), Лав (6) – старт; Калеб Мартин (15), Зеллер (13), Оладипо (5 + 6 передач), Струс (4).

Атланта: Хантер (17), Капела (16 + 13 подборов), Мюррэй (10), Янг (8 + 10 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Коллинз (3) – старт; Бей (22), Оконгву (15), Богданович (13), Джонсон (5).

Сан-Антонио – Хьюстон 110:122 (32:29, 36:41, 22:25, 20:27)

Сан-Антонио: Грэм (28), Сохан (14), Коллинз (14 + 10 подборов), Джонс (12), Бэйтс-Диоп (11 + 6 передач) – старт; Бэсси (14 + 8 подборов), Шэмпени (6), Мамукелашвили (6), Лэнгфорд (3), Уэсли (2), Барлоу (0).

Хьюстон: Шенгюн (16 + 10 подборов), Мартин (14 + 13 подборов), Грин (12), Смит (12), Портер (11) – старт; Исон (20), Кристофер (14), Гаруба (11), Никс (8), Марьянович (4).

Милуоки – Филадельфия 130:133 (29:29, 30:24, 40:32, 31:48)

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 13 подборов + 7 потерь), Холидэй (26 + 13 передач), Б. Лопес (26), Аллен (20), Коннотон (1) – старт; Портис (7), Миддлтон (6), Инглс (5), Картер (3), Краудер (2).

Филадельфия: Харден (38 + 9 подборов + 10 передач), Эмбиид (31 + 10 передач), Макси (26), Харрис (3), Такер (2) – старт; Ньянг (16), Макдэниэлс (8), Мелтон (5), Рид (4), Милтон (0).

Сакраменто – Миннесота 134:138 (30:36, 34:38, 38:31, 32:33)

Сакраменто: Хертер (29), Фокс (25 + 7 передач), Сабонис (24 + 14 подборов), Барнс (20), Мюррэй (0) – старт; Лайлс (15 + 8 подборов), Монк (8), Мету (6), Эдвардс (3), Митчелл (2), Дэвис (2), Лень (0), Дозьер (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 20 секунд и никакими действиями не отметился.

Миннесота: Эдвардс (27 + 8 передач), Конли (24), Макдэниэлс (19), Андерсон (18 + 7 подборов + 9 передач), Гобер (13 + 14 подборов) – старт; Александер-Уокер (16), Рид (10), Принс (8), Маклафлин (3).

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