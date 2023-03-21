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Баскетбол

Ирвинг отказался меняться майками с Бруксом, который травмировал его ногу

Кайри с удовольствием отдал обидчику свою майку, но его джерси он наотрез отказался брать.
Сегодня, 21:35
Кайри Ирвинг и Диллон Брукс / Getty Images
Кайри Ирвинг и Диллон Брукс / Getty Images

Мемфис в непростом матче обыграл Даллас со счетом 112:108, благодаря чему Гриззлис продолжают удерживать второе место Западной конференции.

Часто по окончанию поединка баскетболисты проводят обмен майками. Но в этот раз все было не совсем как обычно.

Как сообщает Marca, форвард Мемфиса Диллон Брукс получил майку от защитника Далласа Кайри Ирвинга, после чего он собирался отдать свою, но его оппонент отказался.

"Возможно, возьму ее в следующий раз. Но не в этот. Я был настроен на кое-что другое", - заявил Кайри в послематчевом интервью.

Этим "кое-что другое" оказался Джа Морант, присутствовавший на матче впервые с момента своего отстранения.

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А отказ от майки Брукса можно объяснить тем, что игрок Мемфиса травмировал Ирвинга по ходу встречи. В итоге, когда Ивринг покидал арену, его заметили в защитном ботинке.

Стоит отметить, что Брукс также получил технический фол, который стал для него 18-м в нынешнем сезоне. В связи с этим он пропустит следующий матч (против Хьюстона) из-за дисквалификации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс Мемфис Гриззлис Диллон Брукс

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