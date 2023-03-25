Карри и его жена вошли в совет президента США
Звезда Уорриорз Стеф Карри и его жена Аиша присоединились к одному из советов президента Джо Байдена по вопросам фитнеса и питания, сообщает BasketNews.
Белый дом объявил, что знаменитая пара вошла в число почти 30 людей, которых Байден намеревается назначить в президентский совет по спорту, фитнесу и питанию.
Эта группа будет заниматься продвижением здорового, доступного питания и физической активности для всех американцев, независимо от происхождения или способностей. Дальнейшая деятельность совета будет включать в себя акцент на психическое здоровье.
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Помимо Карри, в список новых членов также входят знаменитый шеф-повар Хосе Гарсес, бывший бейсболист Филадельфии Филлис Райан Ховард, чемпионка ЖНБА Тамика Кэтчингс и олимпийцы Хлоя Ким, Элана Мейерс Тейлор и Шонте Лоу.
Стеф Карри поддержал Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии на президентских выборах 2020 года.