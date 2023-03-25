Карри и его жена вошли в совет президента США

Лидер Голден Стэйт объединяет усилия с Джо Байденом, став новым членом президентского совета по спорту, фитнесу и питанию.

Звезда Уорриорз Стеф Карри и его жена Аиша присоединились к одному из советов президента Джо Байдена по вопросам фитнеса и питания, сообщает BasketNews.

Белый дом объявил, что знаменитая пара вошла в число почти 30 людей, которых Байден намеревается назначить в президентский совет по спорту, фитнесу и питанию.

Эта группа будет заниматься продвижением здорового, доступного питания и физической активности для всех американцев, независимо от происхождения или способностей. Дальнейшая деятельность совета будет включать в себя акцент на психическое здоровье.

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Помимо Карри, в список новых членов также входят знаменитый шеф-повар Хосе Гарсес, бывший бейсболист Филадельфии Филлис Райан Ховард, чемпионка ЖНБА Тамика Кэтчингс и олимпийцы Хлоя Ким, Элана Мейерс Тейлор и Шонте Лоу.

Стеф Карри поддержал Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии на президентских выборах 2020 года.