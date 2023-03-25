iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Дончич: Иногда на паркете я просто не могу узнать самого себя

Лидер Далласа чувствует разочарование, связанное не только игрой команды, но и личными причинами.
Сегодня, 14:46
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Минувшей ночью Даллас на своем паркете проиграл одной из худших команд НБА в лице Шарлотт со счетом 109:117.

После матча лидер Маверикс Лука Дончич выразил свое разочарованием нынешним положением дел клуба, намекнув, что дело касается не только игры команды.

"Это очень разочаровывает. Мне кажется, это заметно на площадке. Иногда я просто не могу узнать себя самого. Меня просто нет", - цитирует словенца BasketNews.

"Обычно я получаю удовольствие от игры, улыбаюсь на площадке, но сейчас - сплошное разочарование, по многим причинам, не только баскетбольным".

Источник: Getty Images

Читай также: Михайлюк показал свой второй лучший результат в сезоне в победном матче над Далласом

После того, как Дончич намекнул на проблемы вне паркета, ему задали вопрос о том, что еще происходит в его жизни.

"Я не говорю о своей личной жизни. Просто много чего происходит", — ответил Лука.

"Мы должны бороться, играть усерднее и показывать, что нам не все равно, начиная с меня в первую очередь. Я должен возглавить команду, становясь лучше и играя усерднее. Это зависит от меня".

Данное поражение стало третьим подряд для Далласа, из-за чего команда Джейсона Кидда вылетела из зоны плей-ин, уступая Оклахоме, которая идет десятой, за счет дополнительных показателей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

Статьи по теме

НБА: Голден Стэйт обыграл Даллас, Лейкерс одержали победу над Финиксом НБА: Голден Стэйт обыграл Даллас, Лейкерс одержали победу над Финиксом
Ирвинг отказался меняться майками с Бруксом, который травмировал его ногу Ирвинг отказался меняться майками с Бруксом, который травмировал его ногу
Гонка за звание MVP регулярки: Эмбиид отобрал лидерство у Йокича Гонка за звание MVP регулярки: Эмбиид отобрал лидерство у Йокича
NaVi: результаты матчей Dota 2 NaVi: результаты матчей Dota 2
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:11
NaVi: результаты матчей Dota 2
Теннис16:08
Катарина Завацкая: результаты матчей
Европа16:03
"Кто лучше играет в футбол: Наруто или Гоку": легенда Манчестер Юнайтед перевоплотилась в персонажа аниме
Европа15:40
Англия лишилась еще одного защитника перед матчем с Украиной
Европа15:35
Милан заинтересован в приобретении форварда Атлетико
Другие15:16
Терлюга добыла золото ЧЕ по карате
Европа15:07
Бавария провела презентацию Тухеля в качестве нового главного тренера
Евро-202415:00
Англия - Украина: составы сборных
НБА14:46
Дончич: Иногда на паркете я просто не могу узнать самого себя
Евро-202414:23
Магуайр: Если Англия не выиграет ЧЕ-2024, это будет провал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK