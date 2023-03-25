Дончич: Иногда на паркете я просто не могу узнать самого себя

Лидер Далласа чувствует разочарование, связанное не только игрой команды, но и личными причинами.

Минувшей ночью Даллас на своем паркете проиграл одной из худших команд НБА в лице Шарлотт со счетом 109:117.

После матча лидер Маверикс Лука Дончич выразил свое разочарованием нынешним положением дел клуба, намекнув, что дело касается не только игры команды.

"Это очень разочаровывает. Мне кажется, это заметно на площадке. Иногда я просто не могу узнать себя самого. Меня просто нет", - цитирует словенца BasketNews.

"Обычно я получаю удовольствие от игры, улыбаюсь на площадке, но сейчас - сплошное разочарование, по многим причинам, не только баскетбольным".

Источник: Getty Images

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После того, как Дончич намекнул на проблемы вне паркета, ему задали вопрос о том, что еще происходит в его жизни.

"Я не говорю о своей личной жизни. Просто много чего происходит", — ответил Лука.

"Мы должны бороться, играть усерднее и показывать, что нам не все равно, начиная с меня в первую очередь. Я должен возглавить команду, становясь лучше и играя усерднее. Это зависит от меня".

Данное поражение стало третьим подряд для Далласа, из-за чего команда Джейсона Кидда вылетела из зоны плей-ин, уступая Оклахоме, которая идет десятой, за счет дополнительных показателей.