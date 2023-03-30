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Баскетбол

Карри подписал многолетнее продление с Under Armour

Сделка со всемирно известным брендом будет действовать даже после завершения карьеры Стефа.
Сегодня, 19:25
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Звезда Голден Стэйт Стеф Карри подписал новое долгосрочное соглашение с Under Armour, которое будет действовать не только в период его игровой карьеры, но и когда он решит ее завершить, сообщает ESPN.

Хотя точные условия не разглашаются, новое соглашение может стать одной из самых крупных спонсорских сделок в спорте (если подсчитать годовой базовый оклад, акционерный капитал, гонорары за фирменные продукты и поощрительные бонусы).

Карри впервые подписал контракт с Under Armour в 2013 году. В 2020 году "Шеф" в сотрудничестве с UA запустил собственный бренд Curry Brand. Вскоре он станет президентом бренда и получит дополнительные ресурсы для его развития.

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Потенциал роста присужденных акций и ожидаемая ежегодная компенсация могут привести к тому, что Карри заработает от продления Under Armour больше, чем от своих контрактов в НБА.

В этом сезоне Карри стал девятым игроком в истории лиги, чья фирменная серия кроссовок получила десять моделей. Из 22 фирменных обувных линеек НБА серия Curry входит в пятерку самых популярных и прибыльных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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