ЛаМаркус Олдридж снова завершил карьеру

ЛаМаркус Олдридж во второй раз за последние несколько лет объявил о завершении карьеры, сообщает ESPN.

37-летний бигмэн принял окончательное решение об уходе из баскетбола.

"Я благодарен за все воспоминания, благодарю семью и друзей, которые у меня появились на протяжении всей моей карьеры. Это было то еще приключение и я наслаждался каждой минутой!", — написал Олдридж в своем прощальном посте в социальных сетях.

In the words of TB12, you only get one big, emotional retirement… so, on that note…I’m thankful for all the memories, family and friends I made throughout my career. It was one hell of a ride and I enjoyed every min! 12