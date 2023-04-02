ЛаМаркус Олдридж снова завершил карьеру

В этот раз окончательно.

ЛаМаркус Олдридж во второй раз за последние несколько лет объявил о завершении карьеры, сообщает ESPN.

37-летний бигмэн принял окончательное решение об уходе из баскетбола.

"Я благодарен за все воспоминания, благодарю семью и друзей, которые у меня появились на протяжении всей моей карьеры. Это было то еще приключение и я наслаждался каждой минутой!", — написал Олдридж в своем прощальном посте в социальных сетях.

In the words of TB12, you only get one big, emotional retirement… so, on that note…I’m thankful for all the memories, family and friends I made throughout my career. It was one hell of a ride and I enjoyed every min! 12 — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) March 31, 2023

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ЛаМаркус Олдридж отыграл в НБА 16 сезонов. В сезоне-2020/21 из-за проблем с сердцем он впервые объявил о завершении карьеры.

Однако после полученного разрешения от врачей, баскетболист вернулся на паркет и сыграл еще 47 матчей.

Выбранный под вторым номером на драфте 2006 года, Олдридж провел первые девять лет своей карьеры в Портленде, прежде чем подписать контракт в качестве свободного агента с Сан-Антонио. Затем он договорился со Сперс о выкупе своего контракта, после чего подписался с Бруклином.

В среднем по карьере ЛаМаркус Олдридж набирал 19.1 очка и 8.1 подбора.