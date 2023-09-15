Семикратный участник Матча всех звезд не против поработать в тренерском штабе Сан-Антонио

ЛаМаркуса Олдриджа привлекает потенциальная работа с одним из главных талантов в НБА.

Бывший бигмен Сан-Антонио ЛаМаркус Олдридж был бы не против войти в тренерский штаб Грегга Поповича.

Отвечая на вопросы фанатов в социальных сетях, 38-летний баскетболист подтвердил, что ему интересна роль помощника главного тренера Сперс.

В том числе его привлекает возможность поработать с первым пиком драфта-2023 Виктором Вембаньямой.

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Напомним, что ЛаМаркус Олдридж выступал за Сан-Антонио на протяжении практически шести сезонов. В конце марта 2021 года он выкупил свой контракт, после чего подписался с Бруклином.

Карьера в Нетс у него не задалась, так как спустя всего две недели он был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Однако в сентябре того же года он переподписался с Бруклином, получив разрешение от врачей. В марте 2023 года он второй раз объявил о завершении карьеры.

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