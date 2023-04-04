Смена амплуа: Карри снимется в комедии от NBC "Mr. Throwback"

При этом Стеф также выступит в роли исполнительного продюсера шоу.

Главная звезда Голден Стэйт Стеф Карри сменит баскетбольный паркет на съемочную площадку.

Разыгрывающий Уорриорз и актер Адам Палли объединились, чтобы сыграть в "Mr. Throwback", псевдодокументальной комедии от канала NBC, сообщает The Athletic.

Шоу будет посвящено "неудачливому торговцу памятными вещами, ищущему искупления", который воссоединяется с Карри, своим товарищем по команде в шестом классе.

Продюсировать комедию будут Universal Television и мультимедийная компания "Шефа" Unanimous Media. Карри и Палли указаны в качестве исполнительных продюсеров шоу.

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Стеф Карри основал Unanimous Media в 2018 году. Три года спустя компания подписала многолетнее соглашение с NBCUniversal, которое включает предварительные сделки по разработке с Universal Studio Group для телепроектов со сценарием и без сценария и DreamWorks Animation.

Unanimous Media выпустила сериал "Holey Moley" для ABC и документальный сериал Apple "Underrated".