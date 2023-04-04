Дончич не собирается пропускать матчи Далласа

Лука будет играть, пока у Маверикс остается шанс на постсезон.

Звезда Даллас Лука Дончич заявил, что будет играть до тех пор, пока у его команды остается шанс занять место, которое позволит ей выступить в постсезоне, сообщает BasketNews.

"Завтра я буду играть", — сказал словенец журналистам перед предстоящей игрой против Сакраменто. "Когда у нас еще будет шанс на постсезон, я буду играть".

Ранее появилась информация, что Маверикс всерьез рассматривают вариант того, чтобы вывести из ротации Дончича и Кайри Ирвинга ради потенциального выбора в ТОП-10 на драфте-2023.

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В нынешнем сезоне Лука Дончич в среднем набирает 32.8 очка, 8.7 подбора и 8.1 передачи за игру. 24-летний словенец все еще борется за звание лучшего скорера НБА.

Пока что лидером результативности НБА является звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид, который в среднем набирает 33.0 очка.