Дончич и Ирвинг могут больше не сыграть за Даллас в этом сезоне

Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут больше не сыграть за Даллас в нынешнем сезоне.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на инсайдера The Athletic Шэмса Чаранию, Маверис всерьез рассматривают вариант вывести своих звезд из ротации на оставшиеся матчи регулярки.

Таким образом Мавс откажутся от борьбы за место в плей-ин, сменив приоритеты на возможность получить выбор в ТОП-10 будущего драфта-2023.

Shams: “The Mavericks… I'm told the organization is seriously considering the possibly of shutting down [Luka Doncic & Kyrie Irving]. They have a top-10 protected pick. So being out of the play-in race — it behooves them not to try, to keep their pick”

pic.twitter.com/fetXXtZCAs