Даллас хочет переподписать Ирвинга, Кайри намерен рассмотреть все предложения
Маверикс могут остаться без своей второй звезды, за которую было отдано слишком много активов.
Сотрудничество Далласа и Кайри Ирвинга ведет к тому, что техасцы рискуют пролететь мимо даже турнира плей-ин.
Отдав за звездного игрока хорошего защитника, ролевика и драфт-пики, Маверикс за два месяца упали с четвертого места Западной конференции на одиннадцатое.
Однако такой провал не пугает фронт-офис клуба, который планирует заключить новый контракт с Кайри, который будущим летом станет свободным агентом.
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При этом, как сообщает Bleacher Report со ссылкой на свои источники в лиге, Ирвинг хоть и желает получить продление, но сначала он намерен изучить все предложения на рынке.
С момента обмена Кайри Ирвинга из Бруклина Даллас идет с балансом побед 9-16.