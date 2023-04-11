Сезон-2022/23 НБА установил рекорд посещаемости

Лишь второй раз в истории лига пробила отметку в 22 миллиона человек, посетивших баскетбольный матч.

НБА установила рекорды по общей посещаемости, средней посещаемости, проценту вместимости и аншлагам в регулярном сезоне-2022/23.

Согласно с официальным сайтом лиги, в этой регулярке баскетбольные арены были забиты под завязку рекордные 791 раз. Благодаря этому был побит предыдущий рекорд (760), установленный в сезоне-2018/19. В целом арены были заполнены на рекордно высокие 97 процентов.

Общая посещаемость лиги в 22 234 502 человека побила предыдущий рекорд в 22 124 559 человек, установленный в сезоне-2017/18.

В этом сезоне только второй раз в истории НБА общая посещаемость превысила 22 миллиона человек. Впервые на матчи в среднем приходили более 18 тысяч человек (18 077).

The NBA set all-time records for total attendance, sellouts, average attendance and percentage of capacity during the 2022-23 season:



· 22,234,502 Fans – Record for Attendance

· 791 Sellouts – Most-Ever

· 18,077 – Record Average Attendance

· 97 % Capacity – All-Time High pic.twitter.com/0fLTjuobvq — NBA Communications (@NBAPR) April 10, 2023

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Напомним, что в ночь на среду, 12 апреля, начнется турнир плей-ин: Миннесота сыграет с Лейкерс, а Майами будет принимать в гостях Атланту.