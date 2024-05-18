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Ройс выйдет с капитанской повязкой свой последний домашний матч

Команда позволила легенде попрощаться с фанатами.
Сегодня, 15:52
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

В субботу, 18 мая, Марко Ройс проведет свой последний матч за дортмундскую Боруссию.

"Шмели" примут дома Дармштадт 98 в последнем туре Бундеслиги. Для Ройса этот будет последний матч на Сигнал Идуна Парке, последним же матчем за дортмундцев для хавбека может стать финал Лиги чемпионов.

В честь такого события Марко не только попал в стартовый состав, но и выведет команду на поле с капитанской повязкой.

Марко Ройс провел в Дортмунде 12 сезонов и успел стать легендой клуба, хотя постоянные травмы так и не дали игроку реализовать весь свой потенциал.

Всего немец провел в футболке "шмелей" 427 матчей, забил 169 голов и отдал 130 результативных передач.

Ранее также Юрген Клопп снова обратился к фанатам Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Ройс

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