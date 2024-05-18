Хави: Критика заставляет меня совершенствоваться
Испанец высказался о своем пребывании в каталонском клубе.
Главный тренер Барселоны Хави оценил свои перспективы в команде.
"Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться.
Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными".
Читай также: Увольнение Хави дорого обойдется Барселоне
"Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо", – сказал испанский специалист в интервью Mundo Deportivо.
Напомним, после 36 туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!