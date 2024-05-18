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Хави: Критика заставляет меня совершенствоваться

Испанец высказался о своем пребывании в каталонском клубе.
Сегодня, 17:51
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави оценил свои перспективы в команде.

"Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться.

Для меня ничего не меняется. Я горю желанием показать, что мы можем и дальше быть конкурентоспособными".

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"Этот сезон не был удачным для нас, но я убежден, что в дальнейшем все может сложиться хорошо", – сказал испанский специалист в интервью Mundo Deportivо.

Напомним, после 36 туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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