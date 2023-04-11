Миннесота отстранила Гобера от матча плей-ин против Лейкерс

В последнем матче регулярного сезона НБА между Миннесотой и Новым Орлеаном произошла потасовка при участии двух игроков "волков".

Во время тайм-аута Кайл Андерсон и Руди Гобер начали словесную перепалку, которая дошла до рукоприкладства со стороны французского центрового.

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be separated after a heated altercation during a timeout. pic.twitter.com/HVuPNdjrxs — SportsCenter (@SportsCenter) April 9, 2023

Команда это просто так не оставила и сразу же отправила Гобера домой. Но и на этом его наказание не закончилось. Как сообщает официальный сайт НБА, Тимбервулвз приняли решение отстранить Гобера от матча плей-ин против Лейкерс 12 апреля.

NEWS: The Minnesota @Timberwolves today announced the team has suspended center Rudy Gobert for one game following yesterday’s incident.



Full release: https://t.co/YFuVmjTvhO — Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 10, 2023

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Стоит отметить, что в случае поражения у Миннесоты все еще останутся шансы на плей-офф - для этого ей нужно будет обыграть победителя пары Новый Орлеан - Оклахома.