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Баскетбол

Миннесота отстранила Гобера от матча плей-ин против Лейкерс

Центровой получил наказание за потасовку с одноклубником.
Сегодня, 18:42
Руди Гобер / Getty Images
Руди Гобер / Getty Images

В последнем матче регулярного сезона НБА между Миннесотой и Новым Орлеаном произошла потасовка при участии двух игроков "волков".

Во время тайм-аута Кайл Андерсон и Руди Гобер начали словесную перепалку, которая дошла до рукоприкладства со стороны французского центрового.

Команда это просто так не оставила и сразу же отправила Гобера домой. Но и на этом его наказание не закончилось. Как сообщает официальный сайт НБА, Тимбервулвз приняли решение отстранить Гобера от матча плей-ин против Лейкерс 12 апреля.

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Стоит отметить, что в случае поражения у Миннесоты все еще останутся шансы на плей-офф - для этого ей нужно будет обыграть победителя пары Новый Орлеан - Оклахома.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Руди Гобер Плей-ин

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