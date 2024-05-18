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Динамо - Кривбасс 3:1 Обзор и результат матча УПЛ 18.05.2024

Киевский клуб обыграл бронзового призера.
Сегодня, 17:26
Динамо - Кривбасс / УПЛ
Динамо - Кривбасс / УПЛ

В субботу, 18 мая, в рамках 29-го тура УПЛ Динамо принимало Кривбасс. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Киевляне решили времени не терять и обеспечить себе весомое преимущество уже на первых минутах игры, дважды поразив ворота соперника. Голами отличились Владислав Ванат и Николай Шапаренко.

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На 19-й минуте хавбек гостевой команды Егор Твердохлеб сумел сократить отставание от "бело-синих".

Источник: УПЛ

В оставшееся время подопечные Юрия Вернидуба вместо камбэка умудрились пропустить третий мяч в самой концовке, на чем битва призеров УПЛ завершилась.

Напомним, Динамо гарантировало себе вторую строчку в УПЛ, а Кривбасс завершит данный сезон третьим.

Статистика матча Динамо - Кривбасс 29-го тура УПЛ

Динамо - Кривбасс 3:1

Голы: Ванат, 4 пенальти, Шапаренко, 6, Дубинчак, 81 - Твердохлеб, 19

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 6 - 12
Угловые: 2 - 9

Динамо Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Сирота, Попов, Тымчик – Кабаев, Шапаренко, Бражко, Ярмоленко – Ванат.

Кривбасс: Хома – Дибанго, Стецьков, Сантини, Бандейра – Вакулко, Хомченовский – Лунев, Твердохлеб, Кузык – Соса.

Предупреждения: Кабаев, 31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Динамо Киев

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