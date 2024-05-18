Форвард сборной Украины превзошел личный рекорд голов за сезон

Нападающий Динамо снова отличился в чемпионате.

Владислав Ванат вышел в стартовом составе Динамо на матч чемпионата Украины против Кривбасса и уже на самом старте матча отметился голом.

Нападающий точно пробил с 11-метровой отметки. Пенальти заработал ветеран Андрей Ярмоленко, которого сбили в пределах штрафной площади.

Для Ваната это 14-й гол в чемпионате в этом сезоне, в других турнирах он не забивал. Ранее лучшим показателем Владислава было 13 голов (12 в УПЛ и 1 в Лиге Европы).

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал нападающего Динамо на товарищеские матчи перед чемпионатом Европы.

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