НБА опубликовала порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков
Будущим летом состоится драфт новичков НБА, главным проспектом которого считается французский талант Виктор Вембаньяма.
Так как некоторые команды завершили регулярный сезон с идентичными показателями побед и поражений, лига определила, кто из команд получил более высокий выбор на драфте.
При этом НБА также распределила процентное соотношение тех команд, которые не пробились в плей-офф, на вероятность получения первого выбора на драфте, сообщает официальный сайт НБА.
Выборы команд на драфте-2023. Пики 1-14:
- Детройт - 14%
- Хьюстон - 14%
- Сан-Антонио - 14%
- Шарлотт - 12,5%
- Портленд - 10,5%
- Орландо - 9%
- Индиана - 6,8%
- Вашингтон - 6,7%
- Юта - 4,5%
- Даллас - 3%
- Чикаго - 1,8%
- Оклахома - 1,7%
- Торонто - 1%
- Новый Орлеан - 0,5%
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Пики 15-30 (фиксированные позиции):
15. Атланта
16. Миннесота (уйдет Юте)
17. Лейкерс
18. Майами
19. Голден Стэйт
20. Клипперс (уйдет Хьюстону)
21. Финикс (уйдет Бруклину)
22. Бруклин
23. Нью-Йорк (уйдет Портленду)
24. Сакраменто
25. Мемфис
26. Кливленд (уйдет Индиане)
27. Денвер (уйдет Шарлотт)
28. Филадельфия (уйдет Юте)
29. Бостон (уйдет Индиане)
30. Милуоки (уйдет Клипперс)
Драфт-лотерея для определения первых четырех выборов назначена на 17 мая, сам драфт состоится в ночь на 23 июня. Команды, не выбранные для драфта первых четырех пиков, будут распределены по местам с 5 по 14 в обратном порядке их результатов в регулярке.