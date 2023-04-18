НБА опубликовала порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков

Стало известно, кто какие шансы имеет на то, чтобы обладать первым пиком драфта.

Будущим летом состоится драфт новичков НБА, главным проспектом которого считается французский талант Виктор Вембаньяма.

Так как некоторые команды завершили регулярный сезон с идентичными показателями побед и поражений, лига определила, кто из команд получил более высокий выбор на драфте.

При этом НБА также распределила процентное соотношение тех команд, которые не пробились в плей-офф, на вероятность получения первого выбора на драфте, сообщает официальный сайт НБА.

Выборы команд на драфте-2023. Пики 1-14:

Детройт - 14%

Хьюстон - 14%

Сан-Антонио - 14%

Шарлотт - 12,5%

Портленд - 10,5%

Орландо - 9%

Индиана - 6,8%

Вашингтон - 6,7%

Юта - 4,5%

Даллас - 3%

Чикаго - 1,8%

Оклахома - 1,7%

Торонто - 1%

Новый Орлеан - 0,5%

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Пики 15-30 (фиксированные позиции):

15. Атланта

16. Миннесота (уйдет Юте)

17. Лейкерс

18. Майами

19. Голден Стэйт

20. Клипперс (уйдет Хьюстону)

21. Финикс (уйдет Бруклину)

22. Бруклин

23. Нью-Йорк (уйдет Портленду)

24. Сакраменто

25. Мемфис

26. Кливленд (уйдет Индиане)

27. Денвер (уйдет Шарлотт)

28. Филадельфия (уйдет Юте)

29. Бостон (уйдет Индиане)

30. Милуоки (уйдет Клипперс)

Драфт-лотерея для определения первых четырех выборов назначена на 17 мая, сам драфт состоится в ночь на 23 июня. Команды, не выбранные для драфта первых четырех пиков, будут распределены по местам с 5 по 14 в обратном порядке их результатов в регулярке.