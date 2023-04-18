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Баскетбол

НБА опубликовала порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков

Стало известно, кто какие шансы имеет на то, чтобы обладать первым пиком драфта.
Вчера, 22:41
НБА Драфт / Getty Images
НБА Драфт / Getty Images

Будущим летом состоится драфт новичков НБА, главным проспектом которого считается французский талант Виктор Вембаньяма.

Так как некоторые команды завершили регулярный сезон с идентичными показателями побед и поражений, лига определила, кто из команд получил более высокий выбор на драфте.

При этом НБА также распределила процентное соотношение тех команд, которые не пробились в плей-офф, на вероятность получения первого выбора на драфте, сообщает официальный сайт НБА.

Выборы команд на драфте-2023. Пики 1-14:

  • Детройт - 14%
  • Хьюстон - 14%
  • Сан-Антонио - 14%
  • Шарлотт - 12,5%
  • Портленд - 10,5%
  • Орландо - 9%
  • Индиана - 6,8%
  • Вашингтон - 6,7%
  • Юта - 4,5%
  • Даллас - 3%
  • Чикаго - 1,8%
  • Оклахома - 1,7%
  • Торонто - 1%
  • Новый Орлеан - 0,5%

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Пики 15-30 (фиксированные позиции):

15. Атланта
16. Миннесота (уйдет Юте)
17. Лейкерс
18. Майами
19. Голден Стэйт
20. Клипперс (уйдет Хьюстону)
21. Финикс (уйдет Бруклину)
22. Бруклин
23. Нью-Йорк (уйдет Портленду)
24. Сакраменто
25. Мемфис
26. Кливленд (уйдет Индиане)
27. Денвер (уйдет Шарлотт)
28. Филадельфия (уйдет Юте)
29. Бостон (уйдет Индиане)
30. Милуоки (уйдет Клипперс)

Драфт-лотерея для определения первых четырех выборов назначена на 17 мая, сам драфт состоится в ночь на 23 июня. Команды, не выбранные для драфта первых четырех пиков, будут распределены по местам с 5 по 14 в обратном порядке их результатов в регулярке.

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