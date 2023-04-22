Самый обсуждаемый баскетбольный талант объявил о выходе на драфт НБА

Главный талант своего поколения Виктор Вембаньяма официально подал заявку на участие в предстоящем драфте НБА, сообщает The Athletic.

По предположениям многих экспертов, Вембаньяма будет выбран под первым пиком драфта 2023 года.

В нынешнем сезоне высшей лиги Франции 19-летний француз ростом 2,19 м набирал в среднем 21.4 очка, 9.9 подбора и 2.3 передачи в 29 играх за Метрополитан 92.

По недавно опубликованной информации НБА, Детройт, Сан-Антонио и Хьюстон имеют наилучшие шансы выиграть в лотерее драфта и получить первый выбор.

Напомним, что лотерея драфта состоится 17 мая. Сам драфт пройдет в ночь на 23 июня.