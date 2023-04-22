iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Самый обсуждаемый баскетбольный талант объявил о выходе на драфт НБА

Главные танкующие команды лиги уже готовятся узнать результаты лотереи драфта.
Сегодня, 14:52
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Главный талант своего поколения Виктор Вембаньяма официально подал заявку на участие в предстоящем драфте НБА, сообщает The Athletic.

По предположениям многих экспертов, Вембаньяма будет выбран под первым пиком драфта 2023 года.

В нынешнем сезоне высшей лиги Франции 19-летний француз ростом 2,19 м набирал в среднем 21.4 очка, 9.9 подбора и 2.3 передачи в 29 играх за Метрополитан 92.

По недавно опубликованной информации НБА, Детройт, Сан-Антонио и Хьюстон имеют наилучшие шансы выиграть в лотерее драфта и получить первый выбор.

Напомним, что лотерея драфта состоится 17 мая. Сам драфт пройдет в ночь на 23 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт драфт НБА

Статьи по теме

НБА опубликовала порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков НБА опубликовала порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков
НБА не понизит возрастной порог для участников драфта НБА не понизит возрастной порог для участников драфта
В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте
Верес и Минай не определили победителя Верес и Минай не определили победителя
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Украина16:59
Верес и Минай не определили победителя
Теннис16:56
Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос
Европа16:55
Тен Хаг высказался о роли Магуайра в Манчестер Юнайтед
Украина16:50
Динамо Киев - Шахтер: онлайн-трансляция матча 22.04.2023 22-го тура УПЛ
Украина16:42
Сразу четыре футболиста впервые сыграют в "Українському класичному" между Динамо и Шахтером
Европа16:24
Почеттино согласовывает с Челси потенциальные трансферы
НБА16:17
ЛеБрон - о трэштоке от Брукса: Моя игра на паркете ответит ему
Украина16:05
Динамо и Шахтер огласили составы на матч УПЛ
Европа15:50
Хави - о своих словах про газон и солнце: Я не заткнусь
Европа15:35
Нападающий Ливерпуля пропустит минимум три матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK