Яннис сыграл ключевую роль в увольнении Буденхольцера из Милуоки

В пятницу, 5 мая, Милуоки объявил, что Майк Буденхольцер был уволен с поста главного тренера.

Многих удивило это решение, так как за свою 5-летнюю работу в Бакс Буденхольцер смог привести команду к чемпионству в 2021 году, которое стало для франшизы первым за последние 50 лет.

Однако вылет уже на стадии первого раунда плей-офф от восьмого сеянного Майами вынудил руководство клуба пойти на серьезный шаг.

Согласно с Basketball Forever, который ссылается на ведущего Fox Sports Колина Каухерда, Яннис был ключевым фактором в увольнении Буденхольцера.

"Причиной увольнения Буденхольцера является Яннис, потому что, когда у тебя есть Яннис, ты не можешь зайти в серию в статусе фаворита и быть обыгранным другим тренером", - заявил Каухерд.

"Чем лучше звезды, тем выше ожидания. Это обратная сторона того, чтобы иметь трансцендентного, суперзвездного игрока поколения. Вы не можете "дарить" игры".

