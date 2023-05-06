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Баскетбол

Яннис сыграл ключевую роль в увольнении Буденхольцера из Милуоки

"Чем лучше звезды, тем выше ожидания".
Сегодня, 16:57
Яннис Адетокумбо и Майк Буденхольцер / Getty Images
Яннис Адетокумбо и Майк Буденхольцер / Getty Images

В пятницу, 5 мая, Милуоки объявил, что Майк Буденхольцер был уволен с поста главного тренера.

Многих удивило это решение, так как за свою 5-летнюю работу в Бакс Буденхольцер смог привести команду к чемпионству в 2021 году, которое стало для франшизы первым за последние 50 лет.

Однако вылет уже на стадии первого раунда плей-офф от восьмого сеянного Майами вынудил руководство клуба пойти на серьезный шаг. 

Согласно с Basketball Forever, который ссылается на ведущего Fox Sports Колина Каухерда, Яннис был ключевым фактором в увольнении Буденхольцера.

"Причиной увольнения Буденхольцера является Яннис, потому что, когда у тебя есть Яннис, ты не можешь зайти в серию в статусе фаворита и быть обыгранным другим тренером", - заявил Каухерд.

"Чем лучше звезды, тем выше ожидания. Это обратная сторона того, чтобы иметь трансцендентного, суперзвездного игрока поколения. Вы не можете "дарить" игры".

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Плохие тренерские решения Буденхольцера полностью проявились в постсезоне, особенно в четвертой и пятой играх серии, когда он решил не брать тайм-ауты в решающие моменты, что в конечном итоге стоило Милуоки побед.

Он также не внес коррективы в защиту против форварда Майами Джимми Батлера, который единолично вынес Бакс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо Майк Буденхольцер

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