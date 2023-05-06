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Баскетбол

Одна команда НБА заинтересована в подписании Брукса

Главный скандалист текущего постсезона может переехать на Восток.
Сегодня, 15:33
Диллон Брукс / Getty Images
Диллон Брукс / Getty Images

Недавно Мемфис заявил, что ни при каких обстоятельствах организация не станет заключать новый контракт с Диллоном Бруксом.

Это значит, что будущим летом 27-летний форвард выйдет на рынок свободных агентов, где сможет подписать контракт с любой командой.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста НБА Марка Стейна, один из наиболее ненавистных игроков лиги заинтересовал Детройт.

По информации источника, Пистонс не раз упоминались в качестве той команды, которая будет бороться за баскетболиста.

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В прошлом сезоне Диллон Брукс в среднем набирал 14.3 очка, 3.3 подбора и 2.6 передачи. В плей-офф его показатели упали до 10.5 очка, 3.0 подбора и 1.8 передачи за матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс Мемфис Гриззлис Диллон Брукс

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