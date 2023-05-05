Бывшая сотрудница Детройта обвиняет уволенного ассистента генменеджера в сексуальных домогательствах

Бывшая сотрудница Детройт заявила, что в течение нескольких месяцев она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны бывшего ассистента генерального менеджера команды Роба Мерфи, что привело к его увольнению в среду, 3 мая, сообщает ESPN.

ДеЖанай Раска рассказала, что Мерфи совершил несколько актов преследования после того, как она начала работать его исполнительным помощником в сентябре 2021 года.

Он хватал ее за ягодицы, щупал перед ее 4-летней дочерью и сказал, что хочет "сделать ей ребенка". Она также обвинила Мерфи в попытке заставить ее заняться с ним сексом.

В итоге 32-летняя женщина подала в суд на Мерфи и на Пистонс за сексуальную дискриминацию и домогательства.

"Молчание — не вариант", — сказала Раска. "Это не для меня. Это не должно быть вариантом для любой женщины. Это мой шанс высказать правду и вернуть себе силу".

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Как заявил Детройт, Роб Мерфи был уволен с должности помощника генерального менеджера "за нарушение политики компании и условий его трудового соглашения".

Мерфи был отправлен в отпуск еще в октябре 2022 года, когда началось расследование предъявленных обвинений.