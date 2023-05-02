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Баскетбол

Конец сказки трэштокера: Мемфис не планирует продлевать контракт с Бруксом

С высокой долей вероятности автор самых глупых действий недавнего периода времени покинет родную команду.
Сегодня, 21:55
Диллон Брукс / Getty Images
Диллон Брукс / Getty Images

Мемфис не намерен переподписывать контракт с форвардом Диллоном Бруксом в будущее межсезонье, сообщает ESPN.

Брукс является главным долгожителем в нынешнем составе Гриззлис, проведя в команде шесть сезонов. За этот год 27-летний баскетболист заработал 11,4 миллиона долларов. Летом он стане неограниченно свободным агентом.

После вылета Мемфиса из плей-офф на стадии первого раунда от Лейкерс генеральный менеджер клуба Зак Клейман заявил, что не может комментировать будущее Брукса в команде.

При этом он отметил, что Гриззлис приходилось преодолевать "собственно созданные отвлекающие факторы" во время постсезона, намекая на проблемы с Джа Морантом и одиозные высказывания Брукса в адрес ЛеБрона Джеймса.

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Сам Диллон заявил журналистам после решающего поражения в шестом матче, что не думает, что его комментарии послужили дополнительной мотивацией для Джеймса, и что он не сожалеет о них.

В серии против Лейкерс Диллон Брукс в среднем набирал 10.5 очка, 3.0 подбора и 1.8 ассиста за 27.9 минут на площадке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Диллон Брукс

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