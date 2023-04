"Старик надирает тебе задницу": Брукс получил критику за трэшток в адрес ЛеБрона

Несмотря на то, что Мемфис победил Лейкерс (116:99) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции, форвард Гриззлис Диллон Брукс не избежал критики со стороны легенды НБА.

Чарльз Баркли, ныне работающий экспертом на канале TNT, раскритиковал Брукса за его выступление в этом матче (8 очков, 2 подбора, рейтинг полезности -7) и трэшток в адрес ЛеБрона Джеймса.

По мнению Баркли, Брукс должен подкреплять свои слова игрой, чего, конечно же не происходит.

"Нельзя начинать всю эту шумиху, а потом плохо играть", — цитирует Баркли Sports Illustrated.

"И в среднем набирать 11 очков", — вмешался Шакил О’Нил.

"Ты называешь людей старыми, а старик надирает тебе задницу. Давайте будем честными, говоря об этом", — добавил Чак.

Chuck didn't hold back on Dillon Brooks 🤣 pic.twitter.com/o56XnvsLb7