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Баскетбол

"Старик надирает тебе задницу": Брукс получил критику за трэшток в адрес ЛеБрона

Чарльз Баркли раскритиковал ролевика Мемфиса за его недавние слова.
Вчера, 22:53
Диллон Брукс и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Диллон Брукс и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Несмотря на то, что Мемфис победил Лейкерс (116:99) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции, форвард Гриззлис Диллон Брукс не избежал критики со стороны легенды НБА.

Чарльз Баркли, ныне работающий экспертом на канале TNT, раскритиковал Брукса за его выступление в этом матче (8 очков, 2 подбора, рейтинг полезности -7) и трэшток в адрес ЛеБрона Джеймса.

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По мнению Баркли, Брукс должен подкреплять свои слова игрой, чего, конечно же не происходит.

"Нельзя начинать всю эту шумиху, а потом плохо играть", — цитирует Баркли Sports Illustrated.

"И в среднем набирать 11 очков", — вмешался Шакил О’Нил.

"Ты называешь людей старыми, а старик надирает тебе задницу. Давайте будем честными, говоря об этом", — добавил Чак.

Напомним, что после второго матча серии Диллон Брукс заявил, что ЛеБрон Джеймс уже старый и он вообще никого не уважает. Баскетболист может заработать уважение Брукса, если наберет через него 40 очков, чего Джеймс не сделал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлис Чарльз Баркли Диллон Брукс

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