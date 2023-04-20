"Я никого не уважаю, он старый": ролевик Мемфиса набросился на ЛеБрона

Минувшей ночью Мемфис, играя без Джа Моранта, обыграл Лейкерс (103:93) и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Западной конференции.

Во время матча случилась словесная перепалка между ЛеБроном Джеймсом и Диллоном Бруксом. ЛеБрон набрал через Брукса достаточно легкие два очка, после чего Гриззлис взяли тайм-аут.

После игры форвард Мемфиса заявил, что Джеймс сказал ему, что он "тупой" из-за того, что он заработал на нем свой четвертый фол и рявкнул на него в ответ.

"Мне все равно, он старый", - цитирует Брукса ESPN. "Я ждал этого. Я ждал, что он начнет делать это в четвертой, пятой игре".

"Он хотел что-то сказать мне, когда я заработал четвертый фол. Ему стоило это сказать раньше. Но я люблю испытывать судьбу. Я никого не уважаю до тех пор, пока они не выйдут и не наберут на мне 40 очков".

"Я сказал ему: "О, наконец-то ты хочешь поговорить". После у нас началcя разговор. Я лишь хотел дать ему понять, что он не может обыграть меня один на один. Он не играл против меня до этого момента. Потом его заменили, он устал. Так что я сделал свое дело".

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ЛеБрон Джеймс в этом матче набрал 28 очков и 12 подборов при 12 из 23 бросков с игры. На счету Брукса 12 очков с реализацией 5 из 14 бросков с игры.

Серия переезжает в Лос-Анджелес. Следующая игра состоится в ночь на воскресенье, 23 апреля. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.