iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Я никого не уважаю, он старый": ролевик Мемфиса набросился на ЛеБрона

Диллон Брукс занялся привычным для себя делом - трэштоком.
Сегодня, 17:32
ЛеБрон Джеймс и Диллон Брукс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс и Диллон Брукс / Getty Images

Минувшей ночью Мемфис, играя без Джа Моранта, обыграл Лейкерс (103:93) и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Западной конференции.

Во время матча случилась словесная перепалка между ЛеБроном Джеймсом и Диллоном Бруксом. ЛеБрон набрал через Брукса достаточно легкие два очка, после чего Гриззлис взяли тайм-аут.

После игры форвард Мемфиса заявил, что Джеймс сказал ему, что он "тупой" из-за того, что он заработал на нем свой четвертый фол и рявкнул на него в ответ.

"Мне все равно, он старый", - цитирует Брукса ESPN. "Я ждал этого. Я ждал, что он начнет делать это в четвертой, пятой игре".

"Он хотел что-то сказать мне, когда я заработал четвертый фол. Ему стоило это сказать раньше. Но я люблю испытывать судьбу. Я никого не уважаю до тех пор, пока они не выйдут и не наберут на мне 40 очков".

"Я сказал ему: "О, наконец-то ты хочешь поговорить". После у нас началcя разговор. Я лишь хотел дать ему понять, что он не может обыграть меня один на один. Он не играл против меня до этого момента. Потом его заменили, он устал. Так что я сделал свое дело".

Читай также: MVP, величайший в истории и самый переоцененный: результаты опроса игроков НБА

ЛеБрон Джеймс в этом матче набрал 28 очков и 12 подборов при 12 из 23 бросков с игры. На счету Брукса 12 очков с реализацией 5 из 14 бросков с игры.

Серия переезжает в Лос-Анджелес. Следующая игра состоится в ночь на воскресенье, 23 апреля. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлис Диллон Брукс

Статьи по теме

Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма
Лейкерс обозначили себе "цель мечты" на рынке свободных агентов в будущее межсезонье Лейкерс обозначили себе "цель мечты" на рынке свободных агентов в будущее межсезонье
Морант рискует пропустить второй матч плей-офф против Лейкерс Морант рискует пропустить второй матч плей-офф против Лейкерс
Вольфф: Нынешний темп Мерседеса - это лишь верхушка айсберга Вольфф: Нынешний темп Мерседеса - это лишь верхушка айсберга
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уилсон обыграл Дэя, Трамп уступил Макгиллу
просмотров

Последние новости

Формула 121:40
Вольфф: Нынешний темп Мерседеса - это лишь верхушка айсберга
Европа21:28
Президент Тоттенхэма уверен, что Кейн сможет выиграть трофеи с клубом
Европа21:21
Челси провел переговоры с Почеттино относительно потенциального сотрудничества
Формула 121:03
Хэмилтон признал, что Мерседес вряд ли догонит Ред Булл
ММА20:52
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:35
Челси предложил ряду европейских клубов подписать своих игроков
Европа20:28
Любимый центрбек понтифика: Папе Римскому подарили футболку с автографом защитника Манчестер Юнайтед
Европа20:01
Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков
Лига Чемпионов19:49
Гвардиола назвал формулу успеха для победы в Лиге чемпионов
Европа19:25
Бавария может уволить Кана с должности генерального директора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK