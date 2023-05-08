Йокич оттолкнул локтем владельца Финикса, который не отдавал ему мяч

Мэт Ишбиа откровенно "дорисовал" эпизод, за который сербский игрок получил технический фол.

Минувшей ночью Финикс на своей площадке обыграл Денвер и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.

За 2:34 до конца второй четверти случился странный эпизод.

Мяч вышел за пределы площадки от игрока Санз и попал к владельцу команды Мэту Ишбиа. Никола Йокич хотел начать атаку, но бизнесмен не отдал просто так мяч.

В итоге двукратный MVP регулярки оттолкнул его локтем, сообщает The Athletic. На видео можно заметить, что Ишбиа многому научился у игроков НБА, "продав" этот толчок судьям, которые выписали Йокичу технический фол.

Nikola Jokić appeared to shove Suns owner Matt Ishbia after the play.



Jokić was given a technical foul.



🎥 @Sportsnet pic.twitter.com/C4XjwXrEuD — The Athletic (@TheAthletic) May 8, 2023

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.