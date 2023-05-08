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Баскетбол

Йокич оттолкнул локтем владельца Финикса, который не отдавал ему мяч

Мэт Ишбиа откровенно "дорисовал" эпизод, за который сербский игрок получил технический фол.
Сегодня, 09:58
Мэт Ишбиа и Никола Йокич / Getty Images
Мэт Ишбиа и Никола Йокич / Getty Images

Минувшей ночью Финикс на своей площадке обыграл Денвер и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.

За 2:34 до конца второй четверти случился странный эпизод.

Мяч вышел за пределы площадки от игрока Санз и попал к владельцу команды Мэту Ишбиа. Никола Йокич хотел начать атаку, но бизнесмен не отдал просто так мяч.

В итоге двукратный MVP регулярки оттолкнул его локтем, сообщает The Athletic. На видео можно заметить, что Ишбиа многому научился у игроков НБА, "продав" этот толчок судьям, которые выписали Йокичу технический фол.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Финикс Санз Никола Йокич плей-офф нба

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