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Баскетбол

ЛеБрон - о 0-2 против Денвера: Слава богу, что это не студенческий баскетбол

Джеймс рад, что в НБА серии плей-офф проводятся до четырех побед одной команды.
Сегодня, 11:34
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Лейкерс не смогли нивелировать преимущество домашней площадки, проиграв Денверу и во втором выездном матче со счетом 108:103.

Суперзвезда "озерников" ЛеБрон Джеймс рад, что в плей-офф НБА команды играют серии до четырех побед, в отличие от NCAA, где все решается в одном-единственном поединке.

"Что мы можем вынести из этого, так это тот факт, что это не турнир NCAA - мы играем в серии, где дальше идет команда с четырьмя победами, а поэтому у нас есть возможность вернуться домой, показать отличный баскетбол и сохранить шансы", - цитирует ЛеБрона Yahoo! Sports.

"Так что, пока команда не обыграет тебя четыре раза, у тебя всегда есть возможность пройти дальше. Это уверенность, которая должна быть у нас. Я знаю, что взобраться на эту гору сложно, но у нас есть возможность сыграть в наш лучший баскетбол в серии в третьей игре".

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Теперь серия переезжает в Лос-Анджелес, а "пурпурно-золотые" постараются отыграться, уступая 0-2. Следующий матч серии Лейкерс - Денвер пройдет в ночь на воскресенье, 21 мая.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс

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