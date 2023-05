Йокич стал обладателем редчайшего достижения в рамках плей-офф НБА

Congratulations to Nikola Jokic of the @nuggets for moving to 3rd all-time in Playoff triple-doubles! pic.twitter.com/NrATIP2svX

Nikola Jokic is the only player in NBA history to record 55+ points, 35+ rebounds, and 20+ assists over a 2-game span in the Playoffs. pic.twitter.com/d4gMcixtNI

