Клипперс ведут переговоры с Тайроном Лю о новом контракте

Команда из Лос-Анджелеса не хочет расставаться с тренером.

Клипперс ведут переговоры с главным тренером Тайроном Лю о новом контракте, сообщает журналист НБА и Bleacher Report Крис Хэйнс.

Представители Лю встретились с руководством клуба на этой неделе, чтобы обсудить его будущее в организации.

Эта встреча прошла на фоне того, что Финикс желает переманить тренера к себе после увольнения Монти Уильямса.

Если Клипперс и Лю смогут договориться, стороны оформят новый контракт, а не станут продлевать действующий, по которому 46-летний специалист должен работать в Лос-Анджелесе еще два года.

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Сообщается, что у Лю сложились отличные отношения с владельцем "парусников" Стивом Балмером. Они проводят уже ставшие привычными встречи в день матча в офисе тренера.

Напомним, что в конце марта появилась информация, что Тайрон Лю может захотеть покинуть Клипперс в это межсезонье.