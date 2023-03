Клипперс могут остаться без тренера по окончанию этого сезона

После того, как Клипперс заполучили Кавая Леонарда и Пола Джорджа, а команду возглавил Тайрон Лю, ее все начали считать претендентом на чемпионство, мечтая о финале Западной конференции Клипперс - Лейкерс.

На деле же все получилось не так ярко: такого матча в плей-офф никто так и не увидел, при этом "парусники" лишь раз за эти неполные четыре года дошли до финала конференции.

Всему виной постоянные травмы лидеров, из-за чего фанаты редко видели Леонарда и Джорджа одновременно на площадке - они сыграли вместе всего 133 матчей.

Как сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер, на которого ссылается Basketball Network, будущим летом Тайрон Лю может покинуть Лос-Анджелес, но не по желанию владельца Стива Балмера, а по собственному.

"There has been chatter about Ty Lue potentially removing himself [from the Clippers] at a certain point in time [this Summer]," per @JakeLFischer on the Ball Don't Lie Podcast.



