НБА думает над введением наказания для "флоперов"

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность введения наказания за симуляцию, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, комитет НБА по проведению соревнований ведет обсуждение насчет потенциального изменения правил и того, каким образом можно будет наказывать симулянтов.

