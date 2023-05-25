Барселона попросила свою звезду согласиться на двукратное сокращение зарплаты или покинуть команду

Участник Финала четырех Евролиги испанская Барселона идет по пути своего футбольного аналога.

Как сообщает BasketNews, у каталонцев есть определенные финансовые трудности, в связи с чем руководство клуба приняло решение о существенном сокращении бюджета на следующий сезон.

Изначально обсуждалось, что бюджет урежут примерно на 10-15%. Однако, если клуб не изменит свой курс, окончательное сокращение составит от 20 до 25%.

Учитывая, что предыдущий бюджет составлял примерно 44 миллиона евро, спортивному директору Хуану Карлосу Наварро придется сократить его примерно на 8-11 миллионов.

Первым игроком в списке, которого попросили сократить зарплату, стал Никола Миротич, который зарабатывает больше всех в команде.

У форварда осталось еще два года по контракту с Барселоной, который он намерен доработать до конца. Баскетболист зарабатывает 11 миллионов в год, но руководство не желает продолжать платить ему эту сумму.

Источник: Getty Images

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Барса уже связалась с игроком и сообщила ему, что он либо согласится сократить зарплату на 50%, либо ему откроют двери для того, чтобы он покинул клуб.

Миротич присоединился к Барселоне в 2019 году, покинув Милуоки. Помимо Бакс, 32-летний испанец черногорского происхождения выступал за такие команды НБА, как Чикаго (2014-2018) и Новый Орлеан (2018-2019).

Напомним, что по итогам Финала четырех Барселона заняла четвертое место, уступив в полуфинале Реалу, а в матче за третье место - Монако.