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Баскетбол

НБА протестирует новое правило против симуляции во время Летней лиги

Любители проявить актерскую игру на площадке во время матча будут наказываться неспортивным техническим фолом.
Сегодня, 07:27
Бостон - Лейкерс / Getty Images
Бостон - Лейкерс / Getty Images

НБА будет тестировать предлагаемый внутриигровой штраф за симуляцию в Летней лиге, сообщает ESPN.

Симуляция (флоп), которая будет определена судьями, будет наказываться предоставлением противоположной команде одного штрафного броска и владением мячом.

Игроку, совершившему флоп, будет дан неспортивный технический фол, который не засчитывается в персональные фолы и не приводит к удалению.

Официальным лицам не нужно будет останавливать игру, чтобы объявить о симуляции.

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В 2012 году лига ввела правило против симуляции, которое привело к предупреждению, а затем к увеличению суммы штрафов за каждое последующее нарушение.

Однако внутриигрового штрафа не было, и правило редко соблюдалось с момента его введения десять лет назад.

Совет управляющих НБА соберется в конце этого месяца, чтобы проголосовать за любые изменения в правилах предстоящего сезона-2023/24.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: симуляция

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