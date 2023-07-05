НБА протестирует новое правило против симуляции во время Летней лиги
НБА будет тестировать предлагаемый внутриигровой штраф за симуляцию в Летней лиге, сообщает ESPN.
Симуляция (флоп), которая будет определена судьями, будет наказываться предоставлением противоположной команде одного штрафного броска и владением мячом.
Игроку, совершившему флоп, будет дан неспортивный технический фол, который не засчитывается в персональные фолы и не приводит к удалению.
Официальным лицам не нужно будет останавливать игру, чтобы объявить о симуляции.
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В 2012 году лига ввела правило против симуляции, которое привело к предупреждению, а затем к увеличению суммы штрафов за каждое последующее нарушение.
Однако внутриигрового штрафа не было, и правило редко соблюдалось с момента его введения десять лет назад.
Совет управляющих НБА соберется в конце этого месяца, чтобы проголосовать за любые изменения в правилах предстоящего сезона-2023/24.