НБА протестирует новое правило против симуляции во время Летней лиги

Любители проявить актерскую игру на площадке во время матча будут наказываться неспортивным техническим фолом.

НБА будет тестировать предлагаемый внутриигровой штраф за симуляцию в Летней лиге, сообщает ESPN.

Симуляция (флоп), которая будет определена судьями, будет наказываться предоставлением противоположной команде одного штрафного броска и владением мячом.

Игроку, совершившему флоп, будет дан неспортивный технический фол, который не засчитывается в персональные фолы и не приводит к удалению.

Официальным лицам не нужно будет останавливать игру, чтобы объявить о симуляции.

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В 2012 году лига ввела правило против симуляции, которое привело к предупреждению, а затем к увеличению суммы штрафов за каждое последующее нарушение.

Однако внутриигрового штрафа не было, и правило редко соблюдалось с момента его введения десять лет назад.

Совет управляющих НБА соберется в конце этого месяца, чтобы проголосовать за любые изменения в правилах предстоящего сезона-2023/24.