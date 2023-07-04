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Баскетбол

Чикаго подал заявку в НБА на получение исключения игрока с ограниченными возможностями

Команда хочет хоть как-то использовать травму Лонзо Болла в свою пользу.
Сегодня, 16:35
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Чикаго подал заявку на получение исключения игрока с ограниченными возможностями для защитника Лонзо Болла, который пропустит весь сезон-2023/24, сообщает ESPN.

Если НБА предоставит данное исключение, оно будет стоить примерно половину зарплаты Болла (около 10,2 миллиона долларов) и позволит команде заменить его в заявке на сезон.

"Быкам" будет разрешено обменять игрока только в последний год его контракт или же подписать с ним однолетний контракт, когда он станет свободным агентом.

Однако добавление еще одного игрока в ростер повлияет на ограничение зарплаты команды. По словам Бобби Маркса из ESPN, Чикаго находится ниже потолка налога на роскошь на 9 миллионов.

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Буллз уже подписали пару контрактов с игроками после открытия рынка свободных агентов: Коби Уайт (3 года, 40 миллионов) и Джевон Картер (3 года, 20 миллионов долларов) присоединились к команде Билли Донована.

Чикаго также выразил заинтересованность в переподписании контракта с защитником Айо Досунму, который является ограниченно свободным агентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл

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