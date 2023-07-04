Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила

"Джокер" был в плохом настроении после того, как его лошадь проиграла на скачках.

Каждое межсезонье центровой Денвера Никола Йокич проводит в Сербии в своем родном городе Сомбор, где у него есть собственная конюшня.

О любви "Джокера" к лошадям знают все, потому неудивительно, что недавно он был замечен на скачках в Неаполе.

Там же Йокич отметился одним забавным взаимодействием с фанатом. Как сообщает Fadeaway World, один из поклонников Денвера подошел к Николе, попросив у него автограф, но серб отказал - он был не в настроении из-за поражения своей лошади.

Но спустя некоторое время фанат вернулся уже с бутылкой пива, которая явно подняла настроение новоиспеченному чемпиону НБА.

После такого подарка Йокич расписался на винтажной джерси Кармело Энтони времен его выступлений за Наггетс.

Nikola Jokic signed a fan’s #15 Carmelo Anthony jersey at a horse race in Naples after the fan gave him a beer 😅



(via https://t.co/dBuvJd1DtN)pic.twitter.com/MkyJctaVJN — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 3, 2023

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были осуществлены после открытия рынка свободных агентов.