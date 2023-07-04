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Баскетбол

Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила

"Джокер" был в плохом настроении после того, как его лошадь проиграла на скачках.
Сегодня, 14:29
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Каждое межсезонье центровой Денвера Никола Йокич проводит в Сербии в своем родном городе Сомбор, где у него есть собственная конюшня.

О любви "Джокера" к лошадям знают все, потому неудивительно, что недавно он был замечен на скачках в Неаполе.

Там же Йокич отметился одним забавным взаимодействием с фанатом. Как сообщает Fadeaway World, один из поклонников Денвера подошел к Николе, попросив у него автограф, но серб отказал - он был не в настроении из-за поражения своей лошади.

Но спустя некоторое время фанат вернулся уже с бутылкой пива, которая явно подняла настроение новоиспеченному чемпиону НБА.

После такого подарка Йокич расписался на винтажной джерси Кармело Энтони времен его выступлений за Наггетс.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были осуществлены после открытия рынка свободных агентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кармело Энтони Денвер Наггетс Никола Йокич

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Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила
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