Плей-офф НБА: Орландо уничтожило Кливленд, Филадельфия достаточно уверенно обыграла Нью-Йорк

Сегодня, в ночь с 25 на 26 апреля, в НБА состоялось три матча плей-офф.

Орландо Мэджик и Филадельфия 76ерс взяли первые матчи в серии, а Денвер приближается к "свипу" (победа в серии со счетом 4:0 - прим.) Лос-Анджелес Лейкерс.

Орландо - Кливленд 121:83 (счет в серии 1:2)

Орландо: Банкеро (31 + 14 подборов), Саггс (24), Ф. Вагнер (16 + 8 передач), Г. Харрис (2), Картер (2); Фульц (11), Энтони (10), Айзек (8), Ховард (5), Блэк (4), Хьюстан (3), Окикики (3), М. Вагнер (2), Битадзе (0), Инглс (0).

Кливленд: Аллен (15 + 8 подборов), Митчелл (13 + 7 передач), Э. Мобли (10), Гарленд (5 + 6 передач), Струс (4); Леверт (15), Меррилл (9), Ньянг (7), М-с Моррис (5), Окоро (0), Джонс (0), Томпсон (0).

Филадельфия - Нью-Йорк 125:114 (счет в серии 1:2)

Филадельфия: Эмбиид (50 + 8 подборов), Макси (25 + 7 передач), Убре (15 + 7 подборов), Лаури (9), Харрис (8); Пейн (11), Батюм (4), Рид (3), Гилд (0).

Нью-Йорк: Брансон (39 + 13 передач), Гарт (20 + 6 передач), Ануноби (17), Гартенштайн (14), Дивинченцо (5) - старт; Макбрайд (8), Богданович (5), Ачиува (4), Робинсон (2 + 7 подборов).

Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер 105:112 (счет в серии 0:3)

Лейкерс: Дэвис (33 + 16 подборов), Джеймс (26 + 9 передач), Ривз (22 + 5 перехватов), Хатимура (5), Расселл (0); Динуидди (8), Принс (7), Винсент (4).

Денвер: Гордон (29 + 15 подборов), Йокич (24 + 15 подборов + 9 передач), Дж. Мюррей (22 + 9 передач), Портер (20 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (5); К. Браун (5), Джексон (5), Уоттсон (2), Дж. Холидей (0).

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