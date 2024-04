Брат Йокича ударил фаната во время матча Денвер - Лейкерс, НБА и полиция ведут расследования

One of Nikola Jokić's brother threw a punch in the stands after last night's Nuggets-Lakers game. 🎥 cgallegos67/TikTok pic.twitter.com/6EHweBmbM7

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...