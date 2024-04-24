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Брат Йокича ударил фаната во время матча Денвер - Лейкерс, НБА и полиция ведут расследования

Вероятно, лиге придется запретить родственникам "Джокера" посещать игры при его участии.
Сегодня, 10:50
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

НБА и полиция Денвера объявили о начале расследования инцидента, который произошел во время второго матча первого раунда плей-офф между Наггетс и Лейкерс (101:99), сообщает ESPN.

После поединка в Сети появилось видео, на котором видно, как Страхинья Йокич, брат центрового Денвера Николы Йокича, пробирается через сиденья, после чего нанес удар по лицу одного из фанатов.

После удара обе стороны конфликта обменялись словами, а затем фанат направился к выходу.

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Представитель НБА заявил, что лига изучает этот вопрос. К тому же, отдел по связям со СМИ полиции Денвера сообщил, что правоохранительные органы расследуют инцидент. 

НБА хорошо осведомлена об истории братьев Йокича, которые не стесняются применять физическую силу. Теперь вопрос заключается в том, будет ли лига принимать меры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс Никола Йокич

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