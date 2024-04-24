Тайриз Мэкси - самый прогрессирующий игрок года в НБА

Защитник Филадельфия Сиксерс Тайриз Мэкси выиграл награду Самого прогрессирующего игрока года, сообщает официальный сайт НБА.

Представитель 76-х набрал 319 очков в голосовании, опередив защитника Чикаго Буллз Коби Уайта (305) и центрового Хьюстон Рокетс Алперена Шенгюна (92).

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Most Improved Player. pic.twitter.com/JzZ4GBsrnL — NBA Communications (@NBAPR) April 23, 2024

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Мэкси провел выдающийся для себя четвертый регулярный сезон в лиге: 23-летний игрок провел 70 матчей, в которых набирал лучшие по карьере цифры, а именно 25,9 очка, 3,7 подбора, 6,2 передачи и 1,0 перехвата.

В прошлом сезоне его показатели составляли 20,3 очка, 2,9 подбора, 3,5 передачи и 0,8 перехвата. Благодаря своему прогрессу Мэкси поехал в этом сезоне на первый для себя Матч всех звезд.

Данная награда стала первой из семи, которые НБА выдаст по ходу плей-офф, с расписанием матчей которого можно ознакомиться на ISPORT.

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