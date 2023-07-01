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Баскетбол

Рынок свободных агентов: Кайри и Дреймонд определились с будущим, Индиана выдали контракт на 260 млн

ISPORT собрал все сделки первых часов работы рынка свободных агентов.
Сегодня, 09:30
Кайри остается в Далласе / Getty Images
Кайри остается в Далласе / Getty Images

С началом июля в Национальной баскетбольной ассоциации начался и рынок свободных агентов. Теперь командам можно договариваться с игроками о подписании контрактов.

Сами же соглашения официально можно будет подписать только через неделю. ISPORT рассказывает обо всех новых сделках.

Максимальные (или около того) контракты

Защитник Кайри Ирвинг ($42,000,000, здесь и дальше средняя зарплата за один сезон по новому контракту) переподписал контракт с Даллас Маверикс. С техасским клубом он подписался на три года с зарплатой в 126 млн. долларов.

Разыгрывающий Фред Ванвлит ($42,846,615) сменит Торонто на Хьюстон, с которым также подписал трехлетний контракт за которые получит 128,5 млн долларов.

Источник: Getty Images

Мемфис и Индиана подписали продление контрактов с Дезмондом Бейном ($42,000,000) и Тайризом Халибертоном ($52,000,000) соответственно – на пять лет.

Дорогие контракты

Милуоки переподписали звездного винга Криса Миддлтона ($34,000,000) на три года, а вот Портленд выписал неожиданно большой контракт Джереми Гранту ($32,000,000), который за следующие пять лет заработает 160 млн долларов.

Камерон Джонсон ($27,000,000) останется в Бруклине и получил от них сделку на 4 года.

Два звездных и эпатажных форварда остаются в своих нынешних командах. Дреймонд Грин ($25,000,000) подписал с Голден Стейт контракт на четыре года. На такой же срок подписался с Вашингтоном Кайл Кузма ($25,500,000).

Источник: Getty Images

А вот один из самых желанных свободных агентов лета – чемпион Брюс Браун ($22,500,000) – покидает Денвер и перебирается в Индиану на два года.

Игроки, оставшиеся в своих командах и подписавшие новые контракты

  • Якоб Пельтль ($20,000,000) – остается в Торонто и подписывает контракт на 4 года;
  • Герб Джонс ($13,392,960) – Пеликанс на 4 года продлили контракт с форвардом;
  • Руи Хачимура ($17,000,000) - Лейкерс значительно улучшили условия для японца, контракт на три года;
  • Коби Уайт ($11,000,000) - молодой защитник подписал соглашение с Чикаго на три года;
  • Кэрис Леверт ($16,000,000) – защитник останется в Кливленде на следующие два года;
  • Тре Джонс ($10,000,000) – разыгрывающий следующие два года будет помогать Виктору Вембаньями адаптироваться в Лиге;
  • Трей Лайлз ($8,000,000) – бигмен остается на два года в Сакраменто;
  • Джулиан Шампань ($3,000,000) – еще один игрок Сан-Антони переподписал контракт (4 года);
  • Реджи Джексон ($5,125,000) – ветерана оставили в состоянии чемпионской команды еще на два года;
  • Никил Александр-Уокер ($4,500,000) – в Миннесоте решили продлить защитника на 2 года;
  • Кевин Лав ($3,830,390) – бигмен-ветеран еще на два года продлил контракт с Майами;
  • Дэмион Ли ($2,686,788) и Джош Окоги ($2,346,614) - Финикс переподписал игроков на скамью под звездную основу;
  • ДеАндре Джордан ($3,196,448) – ветеран еще один год будет резервистом Николы Йокича;

Источник: Getty Images

Игроки, сменившие команду

Многие баскетболисты в следующем году все же сменят игровую форму и будут выступать в составах новых команд. Интересно, что ветеран Джо Инглз покинул состояние Милуоки и перешел в команду, которая точно не будет претендовать на чемпионство, то же можно сказать и о Денисе Шредере.

  • Гейб Винсент ($11,000,000) – защитник перебрался из Майами в Лос-Анджелес Лейкерс (контракт на 3 года);
  • Джордж Ньянг ($8,666,667) – форвард решил сменить Филадельфию на Кливленд (3 года);
  • Деннис Шредер ($12,715,125) – немец переезжает в Канаду и на два года подписывает контракт с Торонто;
  • Джо Инглс ($11,000,000) – австралийский ветеран уехал зарабатывать на пенсию;
  • Джевон Картер ($6,666,667) – еще один игрок Милуоки перебрался в соседний Чикаго;
  • Шейк Милтон ($5,000,000) – за следующие два сезона защитник заработает в Миннесоте 10 млн;
  • Сет Карри ($4,628,900) – опытный снайпер уже третий раз за карьеру возвращается в Даллас;
  • Трой Браун мл. ($4,000,000) – защитник покинул Лейкерс и на два года подписался с Миннесотой.
  • Деррик Роуз ($3,276,360) - бывший МВП подстрахует Мемфис, пока дисквалификацию будет отбывать Джа Морант (а потом может и мозги ему вправит);
  • Джош Ричардсон ($2,971,310) – на два года в Майами едет опытный защитник;
  • Юта Ватанабе ($2,346,614), Чимези Мэтту ($2,528,233), Дрю Юбэнкс ($2,500,629) и Кейта Бейтс-Диоп ($2,500,000) - Финикс нашел запасной фронкорт в Брокли, Брокли, Броклин, Портикни, Броклин, Портик, Порто, Портоне, Брокли;
  • Ошай Бриссетт ($2,314,473) – Бостон на два года подписал бигмена из Индианы;
  • Кэм Реддиш ($2,314,473) и Торин Принц ($4,516,000) попытаются помочь ЛеБрону завоевать еще один титул;

Рынок свободных агентов только открылся, а потому много новых подписей нас ждет впоследствии, после того как в США все проснутся.


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