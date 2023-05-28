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Баскетбол

MVP Евролиги прокомментировал возможность попасть в НБА и выступать за команду Леня

В будущем сезоне Александар Везенков может дебютировать в лучшей лиге мира.
Сегодня, 19:46
Александар Везенков / Getty Images
Александар Везенков / Getty Images

По итогам регулярного сезона Евролиги самым ценным игроком был признан форвард Олимпиакоса Александар Везенков.

Права на 27-летнего болгарина принадлежат Сакраменто, который раздумывает над тем, чтобы дать ему шанс попробовать закрепиться в НБА.

Когда его спросили об этом, Везенков не был готов заявить, что думает об этом.

"Я думаю только о том, как стать чемпионом Греции и какое решение будет правильным для меня в данный момент. Никто не знает, что произойдет через несколько лет, поэтому я решу, как продолжать, когда придет время", - цитирует игрока BasketNews.

Источник: Getty Images

"Я чувствую себя очень хорошо, когда специалисты и тренеры говорят хорошие слова обо мне, но я знаю, что это бизнес, и все зависит от того, как, что и когда. Мы сошлись во мнении, что будет справедливее закончить сезон Евролиги, а потом говорить. Посмотрим, будет ли у них конкретное предложение".

"Я готов к новым вызовам, но, как я уже говорил, Афины и Олимпиакос — мой дом, и я чувствую себя прекрасно. Для меня самое главное — это то, что лучше для моего будущего".

Напомним, что Александар Везенков в составе Олимпиакоса пробился в Финал Евролиги, где уступил мадридскому Реалу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига Сакраменто Кингз Алексей Лень

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