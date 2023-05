Реал - чемпион Евролиги сезона-2022/23

В воскресенье, 21 мая, в Каунасе (Литва) состоялся главный поединок сезона в европейском баскетболе - финал Евролиги.

В решающем поединке встретились две самые титулованные команды среди тех, кто пробился в Финал четырех: греческий Олимпиакос и испанский Реал, которые на двоих становились чемпионами Евролиги тринадцать раз.

По пути в финал греки разгромили Монако (76:62), а испанцы одолели своих соотечественников, Барселону (78:66).

В первой половине команды обменялись победами в четвертях, причем они умудрились победить с одинаковой разницей, а потому на большой перерыв соперники отправились при равном счете 45:45. При этом "бланкос" сумели отыграть 12-очковый дефицит.

𝟭𝟱 𝗣𝗧𝗦 𝗜 𝟮𝟬 𝗣𝗜𝗥 in the first half for Sasha Vezenkov⚡️



The Season MVP is on a Season MVP mood in the #F4GLORY @Olympiacos_BC pic.twitter.com/FGGjiJZX5Q — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023

Испанцы хоть и лучше начали третью 10-минутку, но зафиксировать преимущество они не сумели - греки начинали финальную четверть с отрывом в четыре очка.

Вплоть до самого конца матча Олимпиакос был лидером, но он все никак не мог увеличить преимущество до двузначного показателя. Реал же оформил рывок 10-4, после которого Серхио Льюль забросил двухочковый - за три секунды до конца мадридский клуб впервые за четверть вышел вперед.

Как оказалось, этот бросок испанского баскетболиста стал не только его единственным попаданием за вечер, но еще и победным - Реал стал чемпионом Евролиги сезона-2022/23.

Самым ценны игроком Финала был признан центровой Реала Уолтер Таварес, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 in every sense of the word 💪 @waltertavares22 collects his MVP of #F4GLORY award 🏆🇨🇻 pic.twitter.com/PWg0mRro2s — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023

Олимпиакос - Реал 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

Олимпиакос: Везенков (29 + 9 подборов + 4 передачи), Кэнаан (21), МакКиссик (14), Папаниколау (6), Слукас (6), Боломбой (2), Вокап (0 + 6 передач), Фалль (0 + 5 подборов).

Реал: Родригес (15 + 4 подбора + 9 передач), Таварес (13 + 10 подборов), Хезонья (12), Казер (11), Уильямс-Гросс (9), Муса (6 + 4 передачи), Рэндольф (3), Фернандес (3), Ндиайе (3), Льюль (2), Ханга (2).