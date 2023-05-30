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Баскетбол

Центровой Майами стал вторым самым старым участником финала НБА в истории

Удонис Хаслем установил уникальное достижение в свой финальный сезон в лиге.
Сегодня, 20:58
Удонис Хаслем / Getty Images
Удонис Хаслем / Getty Images

Центровой Майами Удонис Хаслем после завершения этого розыгрыша НБА завершает карьеру, однако, успел напоследок войти в карьеру.

Хаслем стал вторым самым старым в истории участником финала НБА, попав туда в возрасте 42 лет и 357 дней.

Удонис не сумел обойти лишь Роберта Пэрриша, которому на момент финальной серии сезона-1996/97 было 43 года 275 дней. В той кампании Пэрриш и Чикаго Буллс стали чемпионами.

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Тройку лидеров замыкает легендарный Карим Абдул-Джаббар, который вместе с Лос-Анджелес Лейкерс боролся за трофей в возрасте 42 лет и 51 дня.

Отметим, что в финале НБА Майами Хит встретится с Денвер Наггетс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Удонис Хаслем

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