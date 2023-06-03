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Баскетбол

Бостон не станет менять тренера после неудачного плей-офф

Джо Маззулла продолжит свою работу во главе "кельтов".
Сегодня, 15:22
Джо Маззулла / Getty Images
Джо Маззулла / Getty Images

Главный тренер Бостона Джо Маззулла не потеряет свою работу, сообщает The Athletic.

Президент по баскетбольным операциям Селтикс Брэд Стивенс подтвердил, что у руководства организации нет планов увольнять тренера.

Маззулла возглавил Бостон прошлым летом после того, как с должности из-за скандала был уволен Име Удока. Первую часть сезон он провел в статусе исполняющего обязанности, после чего в феврале он был назначен главным тренером.

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По итогам регулярного сезона "кельты" заняли второе место на Востоке. В постсезоне были пройдены Атланта (4-2) и Филадельфия (4-3). В финале Восточной конференции Бостон уступил Майами (3-4), проиграв три из четырех домашних матчей.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.


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