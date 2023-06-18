Майами и Финикс поборются за Била

Вашингтон ведет серьезные переговоры с Майами и Финиксом о возможном обмене Брэдли Била, передает The Athletic.

Ранее на этой неделе стало известно, что Уизардс и Бил вместе работают над потенциальным трейдом баскетболиста, который хочет присоединиться к команде, которая будет бороться за чемпионство.

Также было объявлено, что Финикс и Крис Пол ищут варианты для прекращения сотрудничества, а потому 38-летний разыгрывающий может стать частью сделки по Билу. Хит в свою очередь надеются поместить в обмен Кайла Лаури.

Стоит отметить, что агент Била, Марк Бартельштейн, является отцом генерального директора Санз Джоша Бартельштейна.

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В прошлом сезоне Брэдли Бил набирал в среднем 23,2 очка, 5,4 передачи и 3,9 подбора за игру в 50 матчах за Вашингтон.