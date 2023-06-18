iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Майами и Финикс поборются за Била

Определились главные претенденты на звезду Вашингтона.
Сегодня, 21:22
Брэдли Бил / Getty Images
Брэдли Бил / Getty Images

Вашингтон ведет серьезные переговоры с Майами и Финиксом о возможном обмене Брэдли Била, передает The Athletic.

Ранее на этой неделе стало известно, что Уизардс и Бил вместе работают над потенциальным трейдом баскетболиста, который хочет присоединиться к команде, которая будет бороться за чемпионство.

Также было объявлено, что Финикс и Крис Пол ищут варианты для прекращения сотрудничества, а потому 38-летний разыгрывающий может стать частью сделки по Билу. Хит в свою очередь надеются поместить в обмен Кайла Лаури.

Стоит отметить, что агент Била, Марк Бартельштейн, является отцом генерального директора Санз Джоша Бартельштейна.

Читай также: Экс-игрок НБА узнал, что у него аутизм, благодаря диагнозу сына

В прошлом сезоне Брэдли Бил набирал в среднем 23,2 очка, 5,4 передачи и 3,9 подбора за игру в 50 матчах за Вашингтон.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брэдли Бил Майами Хит Вашингтон Уизардс Финикс Санз

Статьи по теме

Сакраменто Леня провел переговоры с Вашингтоном по поводу обмена Била Сакраменто Леня провел переговоры с Вашингтоном по поводу обмена Била
Уильямс: Терпение Детройта на фоне диагноза жены помогло принять решение Уильямс: Терпение Детройта на фоне диагноза жены помогло принять решение
МакГрегор рассказал о состоянии маскота Майами, который пострадал от его ударов МакГрегор рассказал о состоянии маскота Майами, который пострадал от его ударов
Ферстаппен никому не оставил шансов на Гран-при Канады Ферстаппен никому не оставил шансов на Гран-при Канады
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 123:23
Ферстаппен никому не оставил шансов на Гран-при Канады
Европа22:48
Экс-защитник сборной Украины не вернется в росию
Европа22:27
"Мне все равно": Гави резко прокомментировал переход Беллингема в Реал
Европа22:25
Милан и ПСЖ поспорят о форварде менхенгладбахской Боруссии
Европа22:01
Бавария и Манчестер Сити уверены в сделке по Уокеру
Европа21:54
Левандовски прокомментировал возможное завершение карьеры
Европа21:38
Экс-тренер Ливерпуля и Лестера согласился вернуться в Селтик
Лига наций21:36
Куман объяснил, чего не хватило сборной Нидерландов для победы над Италией
НБА21:22
Майами и Финикс поборются за Била
Формула 120:57
Алонсо рассказал, как собирается выиграть Гран-при Канады
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK