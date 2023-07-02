Портленд не собирается оставлять у себя Хирро после трейда Лилларда в Майами

Трэйл Блэйзерс ведут переговоры с Бруклином, который должен сделать сделку трехсторонним обменом.

После того, как Дэмиан Лиллард запросил обмен из Портленда, команда из Орегона начала подготовку к будущему трейду.

Главным фаворитом на 32-летнего разыгрывающего считается Майами, куда хочет перейти сам Дэйм.

Хит готовят пакет активов, построенный вокруг Тайлера Хирро. Однако, если обмен состоится, снайпер в Портленде не задержится, ведь команде не нравится такой пакет активов.

Как сообщает Sportskeeda, Трэйл Блэйзерс ищут третью команду, чтобы сделать этот обмен трехсторонним.

По информации источника, ПТБ уже ведут переговоры с Бруклином, который может забрать на себя контракт Хирро и отдать кого-то, кто интересует Портленд.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые состоялись после открытия рынка свободных агентов.