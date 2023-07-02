Портленд не собирается оставлять у себя Хирро после трейда Лилларда в Майами
После того, как Дэмиан Лиллард запросил обмен из Портленда, команда из Орегона начала подготовку к будущему трейду.
Главным фаворитом на 32-летнего разыгрывающего считается Майами, куда хочет перейти сам Дэйм.
Хит готовят пакет активов, построенный вокруг Тайлера Хирро. Однако, если обмен состоится, снайпер в Портленде не задержится, ведь команде не нравится такой пакет активов.
Как сообщает Sportskeeda, Трэйл Блэйзерс ищут третью команду, чтобы сделать этот обмен трехсторонним.
По информации источника, ПТБ уже ведут переговоры с Бруклином, который может забрать на себя контракт Хирро и отдать кого-то, кто интересует Портленд.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые состоялись после открытия рынка свободных агентов.