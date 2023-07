Лиллард запросил обмен из Портленда

Звездный защитник Портленда Дэмиан Лиллард подал запрос об обмене, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Главными претендентами на 32-летнего игрока считаются Майами и Бруклин. Сам Дэмиан назвали своим предпочтительным вариантом переход в стан Хит.

Breaking: Trail Blazers star Damian Lillard has requested a trade out of Portland, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Miami Heat and Brooklyn Nets are among leading suitors for one of the NBA’s 75 Greatest Players ever. pic.twitter.com/nw8OIepAHz