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Обменяйте пик или меня: ультиматум Лилларда Портленду

Звезда клуба больше не собирается тратить свой прайм в ожидании, когда его партнеры по команде начнут помогать ему.
Сегодня, 14:52
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

На протяжении одиннадцати сезонов Дэмиан Лиллард был верен Портленду.

Дэйм потратил свои лучшие годы на то, чтобы попытаться сделать команду чемпионом НБА, но его лучшим достижением стал финал Западной конференции 2019 года, где ПТБ были свпинуты Стефом Карри и его Голден Стэйт.

Теперь же все идет к тому, что организация останется без франчайз-игрока, ведь он готов запросить обмен, заявил Крис Хэйнс из Bleacher Report.

"Дэйм ясно дал понять, что хочет бороться за чемпионство, и он хочет продолжать, и ему нужен состав, который может привести его к этому", - цитирует Хэйнса Fadeaway World.

"Он хочет этого прямо сейчас. Он не хочет ждать, он не хочет очередной перестройки, не хочет продолжать играть с более молодыми парнями, чтобы помочь им расти. Он хочет побеждать"

В июле 2023 года Дэмиану Лилларду исполнится 33 года. С каждым годом его шансы на титул становятся все меньше. В связи с этим он хочет, чтобы команда обменяла свой третий пик драфта-2023 ради состоявшейся звезды НБА, которая поможет ему стать чемпионом.

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Если же она не сможет этого сделать, разыгрывающий запросит обмен. Главным претендентом на него считается Майами.

В прошлом сезоне Дэмиан Лиллард набирал в среднем 32,2 очка, 4,8 подбора и 7,3 передачи за матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард

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