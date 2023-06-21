Тренер Денвера отметил первое чемпионство НБА особенной татуировкой

Теперь частичка команды всегда будет с ним.

По итогам финальной серии НБА Денвер обыграл Майами (4-1) и завоевал первое в истории организации чемпионство.

Этот успех был бы невозможен без главного тренера Наггетс Майкла Мэлоуна, который за восемь лет работы привел команду от десятого места на Западе до чемпионского титула.

По этому случаю 51-летний наставник решил сделать себе татуировку. Как сообщает Yahoo! Sports, Мэлоун набил на левом плече татуировку с изображением маскота Денвера Шахтером Макси, который держит кубок Ларри О'Брайена.

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Примечательно, что ранее подобные татуировки себе сделали и болельщики команды.

Напомним, что Денвер считается фаворитом на то, чтобы защитить свой статус чемпиона НБА в следующем сезоне.