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Экс-игрок НБА жалеет, что играл в россии после ее полномасштабного вторжения в Украину

Из-за своего выбора баскетболист не играет уже больше года, потеряв место в своей национальной сборной.
Сегодня, 08:33
Йонас Жеребко / Getty Images
Йонас Жеребко / Getty Images

Экс-форвард ряда клубов НБА Йонас Жеребко выразил сожаление о том, что он согласился подписать контракт с московским цска после того, как россия начала захватническую войну против Украины.

В конце марта 2022 года он стал игроком цска, после чего 36-летний баскетболист подвергся критике на своей родине в Швеции. К тому же он попал в черный список Шведской баскетбольной ассоциации - с того момента ему запрещено играть за сборную Швеции.

"Что я хочу сказать шведскому народу, так это то, что я извиняюсь. Я сделал совершенно неправильный выбор, думая только о баскетболе, и этот выбор оказался неверным. Я принял на себя последствия, и сейчас я хочу поговорить об этом", — цитирует любителя кровавых денег Yahoo! Sports.

Источник: Getty Images

"Я не играл в баскетбол почти полтора года и чувствовал, что у меня нет других предложений. Я получил от них (цска) предложение и принял его. В то время я думал только о баскетболе — все пошло не так. Я сожалею об этом сейчас, и если бы я мог вернуться в прошлое, я бы этого не сделал".

"У меня было узкое видение в плане попыток вернуться в НБА. У меня не было других предложений, поэтому я принял это. В то же самое время, я не хочу винить это — виноват только я. Но все мы ошибаемся, все мы люди".

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Йонас Жеребко начал свою карьеру в НБА в составе Детройта в 2009 году. Затем он играл за Бостон, Юту и Голден Стэйт, после чего летом 2019 года переехал на россию.

Спустя полтора года, в январе 2021 года, химки разорвали со шведом контракт "по личным причинам". С того момента вплоть до марта 2022 года он находился в статусе свободного агента. В июне 2022 года Жеребко покинул цска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией Йонас Жеребко

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